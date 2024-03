Ruszyła przedsprzedaż nowej konsoli przenośnej MSI Claw! Specyfikacja i ceny.

fot. MSI

Reklama

MSI Claw to nie tylko kolejna konsola przenośna. To przełomowe urządzenie zaprojektowane z myślą o komforcie użytkowania i wysokiej wydajności. Ergonomiczny kształt, 7-calowy ekran dotykowy Full HD 120 Hz, precyzyjne klawisze i joysticki – wszystko to zapewnia niesamowite wrażenia z gry.

fot. MSI

Sercem MSI Claw jest procesor Intel Core Ultra. W połączeniu z technologią Intel XeSS zapewnia on płynną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających grach.

MSI Claw to nie tylko moc. To także długi czas pracy na baterii (do 2 godzin pod pełnym obciążeniem), pojemny akumulator 53 Wh i szybkie ładowanie 65 W.

MSI Claw to także bogactwo funkcji. System chłodzenia Cooler Boost HyperFlow, intuicyjny interfejs MSI Center M, obsługa gier na Androida – to tylko niektóre z nich.

fot. MSI

Ceny i dostępność

Przedsprzedaż MSI Claw rozpoczęła się 1 marca. Konsola dostępna jest w popularnych sklepach, takich jak x-kom, Media Expert, Euro RTV AGD, Morele czy Komputronik.

MSI Claw będzie dostępny w różnych konfiguracjach cenowych. Z procesorem Intel Core Ultra 7 w cenie 3899 zł oraz z procesorem Intel Core Ultra 5 za 3499 zł. Do konsoli dostępne będą również akcesoria, takie jak etui podróżne, szkło hartowane, smycz i brelok w cenie 259 zł, a także stacja dokująca wyceniona na 399 zł.

fot. MSI

Specyfikacja

Model MSI Claw A1M Procesor Intel® Core™ Ultra 7 155H

Intel® Core™ Ultra 5 135H System operacyjny Windows 11 Home Chipset Zintegrowany SoC Pamięć LPDDR5, 16GB, dual channel Ekran 7" FHD (1920 x 1080), 120 Hz, dotykowy, 100% sRGB, 500 nitów, typu IPS Grafika Intel® Arc Graphics Dysk 512 GB SSD NVMe M.2 2230 PCIe Gen 4 x4 Sensory 6-Axis IMU Vibration Motor Komunikacja Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 Audio Głośniki 2 × 2W / 1× Audio combo jack / Hi-Res Audio ready Porty I/O 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (w/ PD 3.0 Charging) 1 x microSD (czyntik kart) 1 x Audio combo jack 1x przycisk Power z czytnikiem linii papilarnych Bateria/Ładowarka 6-komorowa, Li-Polymer, 53Whr / 65W USB Type-C PD 3.0 Wymiary 294 (W) x 117(D) x 21.2(H) mm Waga 675 g Kolor Black OS Win11 (obsługa App Player do gier Android Mobile Game)

Więcej informacji na temat MSI Claw można znaleźć na oficjalnej stronie konsoli.