Niezwyciężony - twórca komiksu o losie TEGO złoczyńcy. Czy jeszcze powróci?

3. sezon Niezwyciężonego dobiegł końca na Prime Video. W finałowym odcinku Mark (Steven Yeun) zmierzył się z Podbojem (Jeffrey Dean Morgan) w makabrycznym pojedynku. Tytułowy superbohater ostatecznie pokonał żądnego krwi Viltrumitę z pomocą Atom Eve (Gillian Jacobs) i Olivera (Christian Convery). Mark zmiażdżył czaszkę Podboja swoją głową. Mimo to złoczyńca przeżył, a Cecil (Walton Goggins) umieścił go w więzieniu w tajemnicy przed Invincible, aby móc go przesłuchać w sprawie Imperium Viltrumickiego, gdy odzyska przytomność.

Twórca o Podboju w Niezwyciężonym

Robert Kirkman, twórca komiksu, na którego podstawie powstaje serial animowany, tak skomentował wydarzenia z finału dla serwisu Entertainment Weekly:

Myślę, że scena przesłuchania Podboja przez Cecila, w której Walton Goggins i Jeffrey Dean Morgan stają twarzą w twarz, byłaby całkiem fajna, intensywna. Ale mówiąc bardziej zwięźle, nie sądzę, żeby Cecil zadał sobie tyle trudu, by przetrzymywać Podboja w ten sposób, gdyby on nie żył. Więc myślę, że można śmiało powiedzieć, że Podbój Jeffreya Deana Morgana powróci jeszcze w jakiejś roli.

Przypomnijmy, że 4. sezon Niezwyciężonego jest potwierdzony od dłuższego czasu. Nie wiadomo, kiedy zadebiutują nowe odcinki, ale raczej widzowie powinni się ich spodziewać w 2026 roku.

