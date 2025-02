Materiały zza kulis Nosferatu. Ten film powstawał przez dziesięć lat!

fot. materiały prasowe

W polskich kinach z dniem dzisiejszym (21 luty 2025 roku) można obejrzeć Nosferatu. To nowy film Roberta Eggersa i nowa wersja klasycznej historii, która opowiada o hrabim Orloku. Oryginał pojawił się w 1922 roku i od razu stał jedną z najważniejszych produkcji w historii kinematografii, a szczególnie horroru.

IMDb za pośrednictwem serwisu YouTube podzieliło się specjalnym materiałem zza kulis, w którym Robert Eggers wyjaśnił, jak bardzo personalny jest to dla niego projekt. Pracuje nad nim już od dziesięciu lat!

Nosferatu już w kinach. Co trzeba wiedzieć o filmie?

Materiały zza kulis Nosferatu

Robert Eggers w poniższym materiale wideo powiedział, że oryginalnego Nosferatu po raz pierwszy obejrzał jeszcze jako dziecko. Wówczas film zrobił na nim ogromne wrażenie, a ten marzył o nakręceniu nowej wersji. Zaczął jednak od desek teatru, gdy chodził jeszcze do liceum. To wtedy z pomocą swojego przyjaciela stworzył sztukę na podstawie Nosferatu. Nawet wizualnie inspirował się tamtym filmem - użyto czarno-białej charakteryzacji i kostiumów.

Po latach udało mu się w końcu nakręcić ten film. To produkcja, na którą najbardziej czeka ze swojej filmografii, ale też jest najbardziej zestresowany jeśli chodzi o jej odbiór. O to jednak nie musi się dłużej martwić, ponieważ Nosferatu został bardzo ciepło przyjęty i przez krytyków i przez publiczność.

Jak wyglądała transformacja Billa Skarsgarda?

Jedną z największych gwiazd w obsadzie jest bez wątpienia Bill Skarsgård, który słynie z transformowania się w postaci, które odgrywa. W przypadku hrabiego Orloka było to szczególnie trudne wyzwanie, które wymagało godzin nakładania charakteryzacji. Reżyser zdradził, że niemal każda część ciała aktora została nią pokryta. Skarsgard przyznał, że był to jego "najstraszniejszy" występ w karierze.

W poniższym wideo możecie też sprawdzić wypowiedzi pozostałych członków obsady na temat produkcji i jak to wyglądało zza kulis.

Nie interesowała mnie uroda Billa poza jego oczami. - mówi Eggers. - To, co czyni z Orloka przerażającego, męskiego człowieka, to również fakt, że jest martwy i rozkładający się. Nawet design zębów musiał być popie******.

