Mucha Comics: zobacz plansze z listopadowych komiksów

Mucha Comics wyda 28 listopada dwa nowe komiksy. Pierwszym z nich jest kontynuacja serii Criminal Eda Brubakera i Seana Phillipsa. Na tom będą składały się dwie historie: Umarli i umierający i Fatalna noc.

Drugi zapowiedziany tytuł to nowy komiks Marka Millara z rysunkami Steve'a McNivena. Nemezis to historia, w której autorzy biorą na warsztat jedną z najbardziej typowych historii superbohaterskich, a następnie wywracają ją do góry nogami.

Tak prezentują się okładki i przykładowe plansze z zapowiedzianych komiksów: