Mulan - Disney+ sugeruje, że nie będzie to jedyny głośny film w nowej usłudze

fot. materiały prasowe

Jak już informowaliśmy Was jakiś czas temu, Disney zdecydował, że Mulan nie trafi do dystrybucji kinowej. Zamiast tego film będzie można obejrzeć na platformie Disney+. Teraz wiemy, że Mulan pojawi się w ramach nowej usługi Premier Access. Co jednak ciekawe, za dostęp do niej będzie należało dodatkowo zapłacić aż 29 dolarów i 99 centów! Pracownik działu obsługi klienta uspokaja jednak, za tę cenę subskrybenci w późniejszym czasie otrzymają dostęp również innych premier. Na ten moment nie wiadomo jednak, jakich.

Na razie w dostępie premierowym znajdzie się tylko Mulan, ale z czasem pojawią się kolejne filmowe nowości.

Oczywiście w tym celu stałą miesięczną opłatę za bazową subskrypcję również należało będzie uiścić:

Kiedy otrzymacie premierowy dostęp do filmu Mulan, możecie oglądać go tyle razy, ile tylko chcecie. Wasz dostęp do produkcji będzie możliwy tak długo, jak długo pozostaniecie aktywnymi subskrybentami platformy - tłumaczy Disney.

Mulan trafi na platformę Disney+ już 4 września 2020. Sam zaś Disney+ będzie najprawdopodobniej dostępny w Polsce w 2021 roku.