Mulan - Donnie Yen robi młynki mieczem z prędkością Flasha. Wideo o kulisach

fot. Disney

Nowe wideo o kulisach filmu Mulan skupia się na obsadzie. Reżyserka superprodukcji, Niki Caro opowiada o Liu Yifei w roli Mulan i zdradza istotną ciekawostkę dla fanów kina akcji: aktorka jest obeznana w sztukach walki.. Wiele osób mogło podziwiać umiejętności aktorki filmie Zakazane królestwo z 2008 roku, w którym towarzyszyła Jetowi Li i Jackiemu Chanowi.

Potem Niki Caro skupia swoją uwagę na Donniem Yenie, czyli obecnie jednej z największych gwiazd kina kopanego. Wspomina o scenie, w której jego postać dowódcy armii robi przed żołnierzami prezentację umiejętności władania mieczem. Yen oczywiście to doświadczony weteran sztuk walki, więc gdy zaczynał robić młynki, robi to wrażenie. Reżyserka mówi, że robił to tak szybko, iż musiała to nakręcić ponownie w zwolnionym tempie, bo oko kamery nie było w stanie tego uchwycić. Fragment tej sceny jest do obejrzenia w poniższym wideo.

Mulan - kulisy

Mulan - premiera w polskich kin już 11 września.