Czy Multikino zostanie otwarte? Przeczytajcie oświadczenie sieci

fot. Multikino

5 lutego 2021 roku polski rząd ogłosił, że kina zostaną warunkowo otwarte na 2 tygodnie już 12 lutego. Kina studyjne już ogłaszają plany repertuarowe, ale sytuacja multipleksów jest kompletnie inna. One są uzależnione od wielkich premier, które mogą wypełnić salę, nawet w zapowiadanym reżimie sanitarnym 50% sprzedaży biletów, a tych nie ma. Wszystko zostaną przesunięte. Do tego kwestia warunkowości otwarcia nie daje pewności, że po dwóch tygodniach kina znów nie zostaną zamknięte.

Pokazywaliśmy Wam oświadczenie Cinema City oraz stanowisko Heliosa, a teraz czas przyszedł na oświadczenie sieci Multikino w tej sprawie. Nie jest to dobra wiadomość dla kinomaniaków, bo już możemy otwarcie powiedzieć, że 12 lutego tylko kina studyjne zostaną otwarte.

Zgodnie z decyzją rządu z dnia 5 lutego otwarcie kin jest możliwe od następnego piątku

tj. 12 lutego. Jest to otwarcie warunkowe, z zaznaczeniem, że po 2 tygodniach decyzja ta może być cofnięta. W związku z tym spółka Multikino S.A., aby podjąć decyzję o otwarciu swoich kin musi zapoznać się z rządowym rozporządzeniem zawierającym szczegóły dotyczące zasad na jakich można ponownie otworzyć kina oraz skonsultować się z dystrybutorami filmowymi, by ocenić możliwość pozyskania premierowych filmów w tak krótkim czasie. Kino w przeciwieństwie do innych branż nie posiada towaru w magazynie i nie może rozpocząć sprzedaży zaraz po ogłoszeniu otwarcia. Polegamy na dystrybutorach, którzy odpowiadają za marketing powierzonych im przez producentów filmów. Dystrybutorzy potrzebują standardowo minimum 4-6 tygodni na przygotowanie filmu do dystrybucji. Warunkowość otwarcia kin może jeszcze bardziej utrudnić decyzje odnośnie wprowadzenia nowych filmów w tak krótkim terminie oraz możliwego otwarcia kin - oświadczenie Multikina.