Helios nie otworzy kin? Sieć zwraca się do widzów

12 lutego 2021 roku kina będą mogły zostać otwarte - póki co próbnie, na okres dwóch tygodni. Rząd nie konsultował decyzji o odmrożeniu z przedstawicielami branży, zatem właściciele kin poznali datę wtedy, kiedy cała reszta Polaków. Choć kina studyjne już przygotowują repertuary, sprawy mają się zupełnie inaczej w przypadku multipleksów, które potrzebują więcej czasu na przygotowania. Gdy dodamy do tego ryzyko, że po dwóch tygodniach placówki zostaną ponownie zamknięte, opłacalność całego przedsięwzięcia staje pod dużym znakiem zapytania.

Przedstawiciele kina Helios nie pozostawiają złudzeń: sieć nie otworzy swoich placówek 12 lutego. Wobec tego kiedy? Tego jeszcze nie wiemy. Kanały social media Heliosa opublikowały wpis o treści:

Drodzy Widzowie, tak jak Wy, nie możemy się doczekać powrotu filmowych emocji na najwyższym poziomie! Potrzebujemy czasu, aby jak najlepiej przygotować się do ponownego otwarcia, dlatego prosimy Was o jeszcze trochę cierpliwości. O konkretnej dacie otwarcia, a także repertuarze, będziemy Was informować na bieżąco.