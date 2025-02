Walentynkowa oferta Multikina. Darmowy bilet za każdy zestaw dla dwojga - szczegóły promocji

fot. materiały prasowe

Multikino z okazji Walentynek prezentuje specjalną ofertę dla kinomaniaków. Od 14 do 16 lutego do każdego zakupionego zestawu dla dwojga będzie wydawany bilet na seans w Multikinie, który będzie ważny od 1 do 31 marca 2025 na wszystkie filmy 2D. Liczba biletów jest ograniczona. Jakie premiery będą miały miejsce w walentynkowy weekend? Poniżej lista.



Walentynkowa oferta Multikina - szczegóły

Tytułowa bohaterka pozna niezbadane poziomy wstydu, gdy tweety staną się jej nową formą ekspresji. Jones musi szukać równowagi pomiędzy życiem, pracą, rodziną i miłością, będąc przy tym 51-letnią samotną matką i wdową. W jej życiu pojawia się też przystojny 30-latek, z którym ma gorący romans.

Shaw Landon kocha Rule’a Archera odkąd przed laty zobaczyła go po raz pierwszy. Jednak zbuntowany artysta, spec od tatuażu traktuje porządną studentkę medycyny jak koleżankę, szukając uniesień w ramionach kolejnych dziewczyn na jedną noc. Nie dostrzega, że to właśnie Shaw jako jedyna tak naprawdę go rozumie i docenia jako mężczyznę. Wszystko zmienia się jednak po pewnej szalonej, imprezowej nocy, gdy Shaw postanawia wreszcie zawalczyć o uczucia Rule’a. Teraz nic już nie może być takie jak przedtem. Ale czy miłość pary, którą dzieli tak wiele, ma przyszłość? Szczególnie, że rodzice Shaw zrobią wszystko, by wyrwać ją z ramion nieodpowiedniego ich zdaniem chłopaka, a Rule zbyt łatwo ulega czekającym na każdym kroku pokusom.

Po spotkaniu z nowo zaprzysiężonym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), Sam wpada w środek międzynarodowego kryzysu. Musi odkryć prawdę stojącą za globalnym spiskiem, zanim świat pogrąży się w chaosie.

