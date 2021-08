Mumia - Jake Johnson wspomina niezwykłą etykę pracy Toma Cruise'a na planie

fot. Universal Pictures

W grudniu 2020 roku do sieci trafiło nagranie z planu widowiska Mission: Impossible 7, w którym Tom Cruise krzyczy na członków ekipy, że nie traktują protokołów bezpieczeństwa zbyt poważnie. Jake Johnson, który miał okazję pracować z aktorem na planie kasowej klapy Mumia z 2017 roku stwierdził w rozmowie z podcastem The Last Laugh, że to nagranie pasuje do jego wspomnienia o etyce pracy aktora w trakcie ich wspólnej przygody.

Stwierdził, że Cruise to bardzo intensywnie reagujący na wszelkie problemy facet, który zrobi wszystko, aby zadowolić widza w kinie. Wspomniał historię, kiedy obydwaj kręcili scenę, w której uciekali po wybuchających budynkach. W pewnym momencie Johnson wylądował na plecach i powiedział Cruise'owi, że jest ranny i nie może kontynuować. Aktor zapytał się go czy jest ranny czy po prostu zraniony i może biec dalej. Johnson stwierdził, że może biec dalej i kontynuowano scenę.

fot. Universal Pictures

Najbliższą premierą Cruise'a będzie Top Gun: Maverick. Natomiast Johnson ma pojawić się w widowisku Jurassic World: Dominion.