Muppets Now - zdjęcia i data premiery nowego serialu z Muppetami na Disney+

Muppety powrócą na Disney+ wraz z nową serią zatytułowaną Muppets Now. Będzie to improwizowana seria komediowa, która zadebiutuje 31 lipca w serwisie streamingowym w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii i Indiach. Oznacza to powrót Kermita, Panny Piggy i ich przyjaciół w nowej produkcji platformy, gdzie zapraszani będą też różni goście.

Ostatni raz, kiedy Muppety pojawiły się na ekranie to sezon 2015/2016, kiedy to ABC wyemitowało serial z bohaterami w stylu produkcji Biuro. W nim Kermit był producentem wieczornego programu telewizyjnego z Piggy w roli głównej. Teraz Disney+ ogłosił datę premiery oraz zaprezentował poniższe zdjęcia. Zobaczcie:

Muppets Now