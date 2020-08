Mutant - powstanie serialowy reboot filmu Guillermo del Toro

materiały prasowe

Miramax Television stworzy serialowy reboot kultowego horroru scence fiction Mutant z 1997 roku, który był anglojęzycznym debiutem zdobywcy Oscara Guillermo del Toro. Reżyserem pilotowego odcinka będzie Paul W.S. Anderson (seria Resident Evil, nadchodzące Monster Hunter), który pełni również funkcję producenta wykonawczego projektu. Za scenariusz serialu odpowiada Jim Danger Gray (Orange Is the New Black). Będzie on również pełnił rolę showrunnera produkcji.

Dla przypomnienia w oryginale w Nowym Jorku zwiększa się liczba zgonów dzieci. Nikt nie potrafi wyjaśnić przyczyny ich śmierci. W końcu udaje się ustalić, że winna jest infekcja wirusowa. Zarazki są roznoszone przez karaluchy. Entomologowi Susan Tyler zostaje powierzone zadanie pozbycia się szkodników. Kobieta mutuje genetycznie owada, który ma być naturalnym wrogiem karaluchów. Nowy gatunek powinien wyginąć wkrótce po spełnieniu swojego zadania. Tak się jednak nie dzieje. Po trzech latach od zażegnania epidemii bezdomni mieszkający w kanałach Nowego Jorku zaczynają opowiadać o potworach, które żywią się ludźmi. Policja znajduje okaleczone zwłoki. Okazuje się, że owady stworzone przez doktor Tyler posiadły zdolność rozmnażania się i przybierania niespotykanych w przyrodzie rozmiarów.