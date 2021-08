My Hero Academia - za kamerą aktorskiej adaptacji stanie reżyser Bleach i Alice in Borderland

fot. Bones

My Hero Academia to superbohaterska manga autorstwa Kōheiego Horikoshiego, na której podstawie powstał również serial i trzy filmy anime. Trzecia część pt. My Hero Academia: World Heroes’ Mission trafiła do kin w Japonii na początku sierpnia 2021 roku. Na Ziemi 80% populacji posiada supermoce, ale Midoriya Izuku urodził się bez żadnego daru. Główny bohater ostatecznie dostaje moc od swojego największego idola All Mighta, czyli bohatera Numer Jeden. Trafia do liceum, gdzie ciężko pracuje i uczy się, żeby zostać bohaterem, żeby w przyszłości stać się nowym symbolem pokoju niosącym nadzieję.

Manga zadebiutowała w 2014 roku i do tej pory sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy. Serial anime powstał w 2016 roku. Obecnie jest emitowany 5. sezon w japońskiej telewizji. Za produkcję odpowiada studio Bones.

Na fali popularności powstanie również aktorski film My Hero Academia. Reżyserem został Shinsuke Sato, który ma duże doświadczenie w adaptowaniu mang. Jego produkcje takie jak Bleach, Gantz, I Am a Hero, Inuyashiki, a niedawno serial Alice in Borderland były pozytywnie oceniane przez fanów i krytyków. Również doceniono jego niedawne dzieło Kingdom, do którego powstanie sequel, a za kamerą ponownie stanie filmowiec z Tokio. Warto dodać, że dla Sato wyreżyserowanie My Hero Academia będzie debiutem w anglojęzycznym filmie, który wyprodukuje wytwórnia Legendary Entertainment.

Obecnie trwają prace przedprodukcyjne do My Hero Academia. Nie podano daty premiery.