The Walking Dead - nowe zdjęcia z 11. sezonu. Główny złoczyńca i opisy odcinków

fot. AMC

The Walking Dead w 11. sezonie zapowiada się niezwykle interesująco. W pierwszych odcinkach bohaterowie wyruszą na poszukiwanie jedzenia i trafią do tunelu metra, a grupa Eugene'a będzie przesłuchiwana przez żołnierzy ze Wspólnoty, czyli nowej społeczności. Ponadto do serialu zostaną wprowadzeni nowi złoczyńcy, którzy nazywają się Żniwiarze. Angela Kang, showrunnerka produkcji, w jednym z wywiadów powiedziała, że ta zamaskowana grupa posiada pewne doświadczenie w militarnych technikach i działają z ukrycia. Są brutalnymi, wykwalifikowanymi i zorganizowanymi zabójcami. Nie przejmują się liczbą przeciwników, z którymi się mierzą. To jest typ ludzi, którym lepiej nie wchodzić w drogę. Ponadto jednym z ich członków jest postać, która już się pojawiła w serialu.

W 10. sezonie w odcinku poświęconym Maggie (Lauren Cohan) pojawił się jeden z przedstawicieli tej grupy, w którego wcielał się Michael Whinnett. Mężczyzna powiedział do bohaterki, że została naznaczona przez Pope'a. Nie wiadomo co to oznacza, ale do sieci trafiło zdjęcie tej postaci (bez maski). Zagra go Ritchie Coster. Jego wizerunek oraz mnóstwo nowych fotografii z 11. sezonu możecie obejrzeć w poniższej galerii.

The Walking Dead - zdjęcia z 11. sezonu

The Walking Dead - 11. sezon - Pope

W 11. sezonie dołączają do obsady nowi aktorzy. Oprócz wyżej wspomnianego Costera pojawią się Michael James Shaw (Mercer) oraz Laila Robins jako gubernator Wspólnoty Pamela Milton i Josh Hamilton w roli Lance'a Hornsby'ego. Wszystkie postacie oprócz Pope'a pochodzą z komiksu.

The Walking Dead - Josh Hamilton jako Lance Hornsby

Opublikowano również krótkie streszczenia nadchodzących odcinków. Oto one:

10x01 - Acheron: Część 1

Grupa Daryla przeszukuje bazę wojskową; Maggie opowiada swoją historię i przewodzi nowej misji na rzecz przetrwania.

10x02 - Acheron: Część 2

Grupa Maggie podróżuje tunelem metra; Yumiko chce przyspieszyć transport do Wspólnoty.

10x03 - Hunted

Magna i Kelly próbują złapać konie; Judith i Gracie starają się radzić sobie z wyjazdem rodziców.

10x04 - Rendition

Daryl i Pies zostają schwytani przez Żniwiarzy i zabrani na Meridian, gdzie spotyka osobę, którą zna.

10x05 - Out of the Ashes

Mieszkańcy Alexandrii spotykają dzikich lokatorów na Wzgórzu; grupa Eugene’a przechodzi szkolenie we Wspólnocie.

10x06 - On the Inside

Connie i Virgil ukrywają się w domu; Pope testuje lojalność Daryla; Kelly szuka Connie.

Nie podano opisów do siódmego (Promises Broken) i ósmego odcinka (For Blood), które zakończą sezon 11A. Finałowa seria będzie składać się z 24 epizodów.

Już 23 sierpnia zostanie wyemitowany pierwszy odcinek ostatniego sezonu. Jeffrey Dean Morgan, który wciela się w postać Negana, podzielił się na swoim Twitterze wrażeniami z seansu pisząc: "Właśnie obejrzałem pierwsze dwa odcinki sezonu. Cholera. Wierzę, że pokochacie je. Piekło od początku do końca".

https://twitter.com/JDMorgan/status/1426268080754368518

Odcinki zostały wyreżyserowane przez Kevina Dowlinga, a scenariusz napisał Jim Barnes. Scenarzysta powiedział, że będą przypominać serial drogi i znajdą się w nich rzeczy, których jeszcze w The Walking Dead nie widzieliśmy.

The Walking Dead – premiera pierwszego odcinka 11. sezonu zaplanowana jest na 22 sierpnia 2021 roku w USA. W Polsce pojawi się 23 sierpnia o 3:30 i 22:00 na kanale FOX.