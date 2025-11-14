My Hero Academia jak One Piece? To może pomóc osiągnąć sukces aktorskiej adaptacji

fot. Shueisha/Bones

Reklama

Jakiś czas temu oficjalnie ogłoszono, że trwają prace nad aktorskim filmem My Hero Academia na podstawie mangi Kohei Horikoshiego. Za produkcję odpowiadają Netflix i Legendary Pictures, a scenariusz pisze Jason Fuchs, który w najnowszym wywiadzie potwierdził, że ta adaptacja live action będzie traktowana podobnie, co aktorski serial One Piece, który został tak dobrze przyjęty przez fanów anime i mangi.

Czytaj więcej: Smoker w nowym wideo z 2. sezonu One Piece. Motocykl wygląda jak żywcem wyjęty z anime!

Wielu uważa, że kluczem do sukcesu aktorskiej wersji One Piece było duże zaangażowanie w serial autora mangi, Eiichiro Ody. Nadzorował casting i inne aspekty produkcji. Podobnie jest przy pracach nad My Hero Academia. Jason Fuchs w rozmowie z Entertainment Weekly zdradził, że mangaka Kohei Horikoshi również aktywnie uczestniczy w projekcie, który jest na wczesnym etapie prac.

W wywiadzie Fuchs ujawnił, że każda ostateczna decyzja dotycząca projektu jest zatwierdzana przez Horikoshiego. Podobnie jak w przypadku Ody, który ma ostatnie słowo w One Piece, nic nie idzie naprzód bez zgody twórcy. Fuchs podkreślił, że twórca My Hero Academia jest zaangażowany w każdy szczegół, dając kciuk w górę lub w dół.

fot. Bones

Scenarzysta wyznał, że jest wielkim fanem My Hero Academia, dzięki czemu czuje się pewnie przy projekcie, zwłaszcza dzięki aktywnemu zaangażowaniu Horikoshiego. Jest zdeterminowany, aby stworzyć solidną adaptację live action. Fuchs podziwia serię, a zwłaszcza głównego bohatera i postaci z liceum U.A., które definiują jej atrakcyjność. To stanowi dobrą wiadomość dla fanów tej franczyzy, ponieważ również twórcy One Piece byli fanami mangi i anime, więc rozumieli co jest ważne dla historii, dlatego widzowie pokochali ten serial. Pozostaje więc cierpliwie czekać na efekty wytężonej pracy twórców, aktorów i ekipy filmowej, a może znowu będziemy świadkami świetnej adaptacji uwielbianego przez miliony tytułu.

Przypomnijmy, że film wyreżyseruje Shinsuke Sato, który wcześniej nakręcił całkiem udaną adaptację mangi Bleach, odpowiada za serię Kingdom i pracował przy serialu Alice in Borderland na podstawie mangi.

My Hero Academia - ranking najlepszych postaci