Słynny hydraulik bohaterem animacji dla dzieci. My Mario możecie obejrzeć za darmo
Obejrzenie My Mario nie zajmie Wam zbyt wiele czasu, bo każdy z udostępnionych do tej pory odcinków trwa około minuty.
Nintendo wypuściło serial animowany My Mario, którego głównym bohaterem jest tytułowy hydraulik. Trzy odcinki, trwające około minuty każdy, dostępne są za darmo w serwisie YouTube — na kanałach Nintendo of Japan oraz Play Nintendo.
Każdy z epizodów zrealizowano techniką animacji poklatkowej, a całość skierowana jest raczej do młodszych odbiorców. My Mario przedstawia bohatera w różnych zabawnych sytuacjach, takich jak próby okiełznania słynnego wąsa czy odzyskania charakterystycznej czapki.
Wszystkie udostępnione jak dotąd odcinki możecie obejrzeć poniżej.
Animacje stanowią część promocji My Mario, czyli nowej kolekcji produktów skierowanych do najmłodszych. W jej skład wchodzą m.in. zabawki, ubrania i książki, które na razie dostępne są wyłącznie w Japonii. W przyszłym roku wybrane produkty mają trafić też na inne rynki, ale szczegóły nie zostały jak na razie ujawnione.
Źródło: youtube.com
