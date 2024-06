My Old Ass - zwiastun filmu o tym, jak na narkotykowym tripie można dostrzec starszą wersję siebie

materiały prasowe

My Old Ass, produkcja Amazon MGM Studios, spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem na tegorocznym festiwalu w Sundance. Ta utrzymana w konwencji coming-of-age historia przedstawia losy 18-letniej Elliot Labrant (Maisy Stella), której w czasie narkotykowego tripu objawia się starsza, 39-letnia wersja siebie samej (w tej roli Aubrey Plaza). Druga z inkarnacji głównej bohaterki ma wiele uwag co do tego, co powinno, a czego nie powinno robić jej młodsze wcielenie. Spójrzcie sami:

My Old Ass - zwiastun

Elliot zostanie zmuszona przez swoją starszą wersję do ponownego przemyślenia podejścia do takich kwestii jak rodzina i miłość - tym bardziej, że w życiu młodej bohaterki pojawi się przystojny Chad.

Reżyserką i scenarzystką produkcji jest Megan Park, która również o dojrzewaniu opowiadała w filmie Następstwa z 2021 roku.

My Old Ass zadebiutuje w amerykańskich kinach 13 września. Ekranowa opowieść później powinna trafić do oferty platformy Amazon Prime Video.