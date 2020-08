Na Metroid Prime 4 jeszcze poczekamy? Ogłoszenia o pracę zwiastują, że gra jest na wczesnym etapie

Nintendo

Metroid Prime 4 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na konsolę Nintendo Switch. Tytuł ten znajduje się w produkcji już od dłuższego czasu, jednak w styczniu 2019 roku poinformowano o rozpoczęciu prac od nowa, by stworzyć jak najlepszy tytuł, który zadowoli fanów serii. Teraz do sieci trafiły ogłoszenia o pracę, które wskazują na to, że na premierę kolejnych przygód Samus Aran trzeba będzie jeszcze długo czekać…

Retro Studios poszukuje głównego producenta - to bardzo ważna osoba w procesie tworzenia gry, co pozwala sądzić, że prace są jeszcze na wczesnym etapie. Druga możliwość jest taka, że obecny producent z jakiegoś powodu zrezygnował ze stanowiska, co również nie wróży dobrze temu tytułowi.

https://twitter.com/RetroStudios/status/1294332258074218497

Metroid Prime to seria pierwszoosobowych gier akcji, których główną bohaterką jest Samus Aran, kosmiczna łowczyni nagród. Cykl ten cieszy się dużym zainteresowaniem i świetnymi ocenami w branżowych mediach.