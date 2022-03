Na nowe Steam Decki poczekamy kilka miesięcy

Źródło: Valve

Valve zaktualizowało stronę produktową Steam Decka podając przybliżony czas realizacji zamówień na nowe egzemplarze konsoli. Sprzęt prawdopodobnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy graczy, gdyż nowe zamówienia na Steam Decka będą przyjmowane dopiero po trzecim kwartale 2022 roku. Jeśli zatem ktoś chciałby sprezentować bliskim konsolę Valve pod choinkę, już teraz powinien ustawić się w kolejce po swój egzemplarz.

Warto zauważyć, że jeszcze do niedawna na witrynie Steama widniała informacja, że kolejne okienko do złożenia zamówienia otworzy się po drugim kwartale bieżącego roku. Według redakcji serwis The Verge część klientów, którzy zarezerwowali do tej pory swój egzemplarz , otrzymuje już linki do finalizacji zamówienia na trzeci kwartał. Nowi klienci muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż Valve nie chce dopuszczać ich do systemu przedsprzedażowego zbyt wcześnie.

Aby zagwarantować płynność dostaw, korporacja zdecydowała się na sprzedaż Steam Decka w systemie rezerwacyjnym. Oznacza to, że klienci zainteresowani konsolą najpierw składają rezerwację w kwocie 18 zł, deklarując chęć finalizacji zamówienia we wskazanym terminie. Kiedy przesuną się na pierwsze miejsce na liście oczekujących, firma wysyła email z prośbą o opłacenie sprzętu w terminie 72 godzin. W ten sposób Valve może precyzyjnie kontrolować terminy dostawy kolejnych partii konsol.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze