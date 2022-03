Gabe Newell zaskoczył graczy i... osobiście dostarczał urządzenia Steam Deck

fot. Valve, youtube.com

Premiera Steam Decka to dla Valve wielkie wydarzenie i amerykańska firma postanowiła to wydarzenie odpowiednio uczcić. Z tej okazji Gabe Newell, szef Valve, postanowił osobiście doręczyć wybranym graczom zamówione przez nich urządzenia, co utrwalono na krótkim nagraniu wideo. Reakcje są przeróżne: niektórzy od razu rozpoznają, kto skrywa się pod maseczką, inni zaś nie są świadomi tego co właśnie ich spotkało i zastanawiają się o co chodzi z obecnością na miejscu całej ekipy filmowej.

Newell podpisał też doręczone przez siebie egzemplarze i jak sam przyznaje: "ma nadzieje, że ludzie się za to nie wściekną".

Steam Deck zadebiutował na rynku 25 lutego 2022 roku. To przenośny pecet z systemem operacyjnym SteamOS, oferujący wydajność umożliwiającą mu radzenie sobie nawet z nowszymi, dość wymagającymi produkcjami. Testy, które pojawiły się w sieci pokazują, że jest to urządzenie o naprawdę dużych możliwościach, choć niepozbawione pewnych wad. Swoją opinię na temat sprzętu wyraził m.in. Linus Sebastian z kanału Linus Tech Tips, a z jego zdaniem możecie zapoznać się na poniższym materiale.

