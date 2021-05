Na noże 2 - Edward Norton w obsadzie filmu u boku Daniela Craiga

materiały prasowe

Na noże doczeka się kontynuacji, w której ponownie zobaczymy Daniela Craiga w roli detektywa Benoit Blanca. Wcześniej portal Deadline podał, że do obsady dołączył Dave Bautista (Strażnicy Galaktyki), a teraz mamy informację o kolejnym nazwisku. Będzie to Edward Norton (Osierocony Brooklyn). Nie wyjawiono szczegółów roli, ale zapewne będzie to jedna z ważniejszych postaci zamieszanych w główną intrygę.

Nie znamy też fabularnych szczegółów kontynuacji. Wiadomo jedynie, że postać Daniela Craiga zajmie się nową sprawą kryminalną, z którą związek ma duża grupa podejrzanych. Prace na planie mają ruszyć latem w Grecji, więc być może wówczas poznamy więcej informacji o samej historii.

Rian Johnson powraca jako reżyser i scenarzysta. Na mocy lukratywnej umowy projekt powstaje dla Netflixa. W planach jest też Na noże 3, ale nie wiadomo, czy Johnson będzie chciał kręcić obie części na raz.

fot. materiały prasowe