Na rynek wchodzą laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX 4070, 4060 oraz 4050

Linia laptopów spod szyldu NVIDIA Studio wzbogaciła się o nowe modele marek takich jak ASUS, GIGABYTE i Samsung. Dzięki nim twórcy mogą tworzyć praktycznie wszędzie. Komputery są cieńsze i lżejsze, a ich moc obliczeniowa znacząco wyprzedza poprzednią generację. To doskonała propozycja nie tylko dla twórców wideo i animacji 3D, ale dla każdego artysty, który szuka wydajności i komfortu:

dzięki 8GB pamięci wideo zapewnia o 38% krótsze czasy renderowania w aplikacji Blender, w porównaniu do kart poprzedniej generacji. To idealna propozycja do modelowania i animacji 3D. GeForce RTX 4050 wspomaga funkcje sztucznej inteligencji w aplikacjach wykorzystywanych w fotografii, grafice i obróbce wideo. Przykładem jest 54% większa wydajność w aplikacji Topaz Video, w zakresie skalowania i usuwania przeplotu w materiale filmowym.

Asus ROG Flow Z13

Nowe laptopy Studio rewolucjonizują tworzenie treści. Pozwalają twórcom na kreowanie profesjonalnych materiałów najwyższej jakości w każdym miejscu. Można je dopasować dokładnie do swoich potrzeb, dzięki szerokiemu asortymentowi modeli z kartami GeForce RTX. Najnowsze karty graficzne zasilają m.in. laptopy Samsung Galaxy Book3, Gigabyte Aero 16 i Aero 14, ASUS ROG FLOW Z13, MSI Stealth 17 Studio czy Razer 16 i 18.

Nvidia Studio Shangyu Wang

Z laptopów Studio korzystają najbardziej kreatywne umysły na świecie. W tym tygodniu NVIDIA przedstawia Shangyu Wanga, który wykorzystał potencjał kart GeForce RTX do stworzenia filmu Most Precious Gift (poniżej). W jego dziele możemy usłyszeć angażującą muzykę i dialogi. Całość powstała na platformie NVIDIA Omniverse, która służy do tworzenia i zarządzania treściami związanymi z metawersum.

NVIDIA przypomina również, że w ramach NVIDIA GTC, konferencji poświęconej erze sztucznej inteligencji i metawersum, można zapisać się na darmowe sesje dotyczące twórców i Omniverse oraz inne interesujące aktywności w tej tematyce. Konferencja odbędzie się w dniach od 20 do 23 marca w trybie online.