Rakuten TV trafia na urządzenia Nvidia Shield TV

fot. Rakuten

NVIDIA poinformowała, że aplikacja Rakuten TV jest już dostępna na urządzeniach SHIELD TV. Rakuten TV to jedna z wiodących europejskich platform wideo na żądanie, oferująca kinowe wrażenia dzięki częstym premierom i wykorzystaniu najnowszych technologii. Oferuje mnóstwo bezpłatnych treści – od wysokiej klasy filmów i seriali po kanały linearne.

fot. Nvidia

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play, można ją także ściągnąć bezpośrednio na Nvidia Shield z menu urządzenia.

NVIDIA SHIELD TV – najlepsze w swojej klasie urządzenie do streamingu

SHIELD TV i SHIELD TV Pro zapewniają niezrównany poziom domowej rozrywki w rozdzielczości 4K, dostęp do gier PC dzięki usłudze GeForce NOW, a także współpracę z urządzeniami Smart Home. Procesor Tegra X1+ wspiera standardy Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Jego zdolności obliczeniowe znacznie poprawiają jakość obrazu dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do skalowania strumieni wideo HD do rozdzielczości 4K.