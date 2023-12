Na skraju jutra - co z sequelem? Emily Blunt nie ma dobrych wieści

materiały prasowe

Już od lat słyszymy co jakiś czas o szansach na stworzenie sequela Na skraju jutra, w którym wystąpili Tom Cruise i Emily Blunt. Szczególnie aktorka często komentuje to, czy w końcu dojdzie do realizacji kontynuacji. Tym razem jej spostrzeżenia nie są optymistyczne.

Na skraju jutra 2 - Blunt komentuje szanse na powstanie filmu

Podczas rozmowy z Variety, Emily Blunt potwierdziła, że wciąż dyskutuje z reżyserem o potencjalnej kontynuacji. Problemem jest czas - minęło go już całkiem sporo od premiery oryginału.

- Wiem, że Tom w pewnym stopniu chciałby to zrobić. Ale minęło też dziesięć lat od pierwszej części... Trwały prace nad wspaniałym scenariuszem, ale myślę, że zadziałałby tylko wtedy, gdybyśmy go nakręcili osiem lat temu.

Niemniej aktorka wciąż mówi z ogromnym entuzjazmem o filmie. Z chęcią wróciłaby do tego uniwersum.

Na skraju jutra - fabuła, gdzie obejrzeć?

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której rasa obcych, zwanych Mimikami (Mimics), przypuściła na Ziemię bezlitosny atak i rozpanoszyła niczym pszczeli rój, obracając w ruinę całe miasta i zostawiając za sobą miliony ludzkich ofiar. Żadna armia na świecie nie może dorównać szybkością, okrucieństwem czy pozorną zdolnością przewidywania przyszłości uzbrojonym po zęby wojownikom z kosmosu, jak również ich dowódcom, którzy wydają rozkazy telepatycznie. Jednak nadszedł czas, kiedy armie całego świata połączyły swoje siły, by stanąć do decydującej walki na śmierć i życie przeciwko napastnikom z kosmosu. Podpułkownik Bill Cage (Cruise), żołnierz, który jeszcze nigdy nie znalazł się w ogniu walki, zostaje bezceremonialnie zdegradowany i rzucony – bez odpowiedniego szkolenia i sprzętu – w sam środek, jak się później okazuje, czegoś więcej niż tylko misji samobójczej. Cage ginie podczas swojej pierwszej misji, zabijając jednego z obcych samców Alfa. Jednak, dziwnym zbiegiem okoliczności, budzi się do życia rankiem w dniu swojej śmierci i jest zmuszony walczyć i umierać... bez końca.

Na skraju jutra - film dostępny do wypożyczenia na Playerze oraz Prime Video.