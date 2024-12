Gwiazda Avengers widziała jedynie 2 filmy o Mścicielach, w tym tylko połowę... Spójrzcie sami

Marvel

Jeremy Renner gości obecnie w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie wziął udział w jednym ze spotkań organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Morza Czerwonego. Ekranowy Hawkeye bez pardonu wyznał, że jak do tej pory widział jedynie dwa filmy o Avengers - i to niecałe. Aktor nie ukrywa, że nie przepada za oglądaniem produkcji ze swoim udziałem. Zdecydował się jednak na seans pierwszych Avengers z 2012 roku i połowy Endgame; tylko dlatego, że na planie nie mógł obejrzeć ostatecznych wersji scen tworzonych przy pomocy CGI. "Chcesz zobaczyć, co naprawdę się tam dzieje" - dodaje dwukrotnie nominowany do Oscara gwiazdor.

Renner do Kinowego Uniwersum Marvela nawiązał jeszcze trzy razy. Najpierw wyjawiając, że "większość" aktorów portretujących pierwszą wersję drużyny Mścicieli zrobiła sobie "tatuaże z motywem Avengers na różnych częściach ciała", później ujawniając, że w dzieciństwie chciał być "Spider-Manem, a potem Hulkiem", by na sam koniec - odwołując się do swojego wypadku - żartobliwie stwierdzić, że "skoro w 25 procentach jestem z tytanu, to piep... Iron Mana!".

Aktor potwierdził, że pisze książkę o wspomnianym wypadku z 1 stycznia 2023 roku, kiedy to był bliski śmierci - po jego ciele przejechał pług śnieżny, a on sam doznał rozległych obrażeń i złamał ponad 30 kości. W chwili obecnej ma być ona na ukończeniu; w trakcie podróży do Arabii Saudyjskiej Renner nanosił "ostatnie poprawki".

Odtwórca roli Hawkeye'a zabrał również uczestników spotkania za kulisy swojej kariery. Ujawnił, że tak naprawdę nigdy nie zależało mu na zdobyciu Oscara, pół żartem, pół serio stwierdził, że "od 10 lat nie czytał żadnego scenariusza", wymieniając jeszcze reżyserów i aktorów, z którymi uwielbia pracować. Mają to być Tom Cruise, Ben Affleck, Kathryn Bigelow i Taylor Sheridan.

Na Festiwalu Morza Czerwonego w tym roku pojawią się m.in. Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Viola Davis, Olivia Wilde, Emily Blunt, Eva Longoria, Nick Jonas, Priyanka Chopra Jonas i przewodniczący jury Spike Lee.

