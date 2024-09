Nadchodzi hipnotyzująca wizja przyszłości. Poznaj szczegóły książki Nagamatsu

Wyd. Literackie

Pod koniec września Wydawnictwo Literackie wyda powieść Jak wysoko zajdziemy w ciemnościach, której autorem jest Sequoia Nagamatsu. Jest to hipnotyzująca wizja nieodległej przyszłości, która zachwyci nie tylko fanów Atlasu chmur czy Stacji Jedenastej, ale też wszystkich, którzy cenią świetną literaturę. Powieść odpowiada na pytanie jak mamy kochać i żyć, gdy nasz świat się skończył?

Premiera Jak wysoko zajdziemy w ciemnościach została zaplanowana na 25 września. Książka będzie liczyła 408 stron.

Jak wysoko zajdziemy w ciemnościach - opis i okładka książki

Rok 2030, Syberia. W kraterze Batagajka naukowcy badający topnienie wiecznej zmarzliny trafiają na doskonale zachowane szczątki dziewczynki sprzed trzydziestu tysięcy lat. Odkrycie tyleż fascynujące, co niebezpieczne – w lodowym sarkofagu przetrwał patogen, który spowodował śmierć „Anne”.

Już wkrótce arktyczna pandemia rzuci na kolana całą ludzkość, zmuszając ją do wymyślania coraz to bardziej osobliwych mechanizmów adaptacji. W parku rozrywki niespełniony komik zakochuje się w matce chłopca, którego wysyła na makabryczną przejażdżkę kolejką Ozyrys; zrozpaczony po utracie syna biolog ma szansę ponownie zostać ojcem, gdy świnia w jego laboratorium rozwija zdolność ludzkiej mowy; owdowiała malarka wyrusza z nastoletnią wnuczką w międzygwiezdną podróż, marząc o znalezieniu nowego domu na odległej planecie.

Ale gdzieś tam, wysoko w ciemności, wciąż świeci światło. Ze strony na stronę, z rozdziału na rozdział niepokojąco prorocza historia przeradza się w pełną współczucia opowieść o odporności ludzkiej duszy, nieskończonej zdolności do marzeń i tym, co nas łączy i daje nadzieję.

Sequoia Nagamatsu - o autorze

Sequoia Nagamatsu jest japońsko-amerykańskim pisarzem. Pochodzi z Hawajów i San Francisco Bay Area, jest autorem nagradzanego zbioru opowiadań Where We Go When All We Were Is Gone i uczy kreatywnego pisania.