Sony wycofuje się z kolejnej ważnej imprezy dla graczy

Targi E3 i Gamescom nie odbędą się w tym roku, ale Brazil Game Show nadal pozostało w kalendarzu. Nic w tym dziwnego, bo wydarzenie to zaplanowane zostało dopiero na tegoroczny październik, więc jest nadzieja, że do tego czasu sytuacja na świecie zostanie opanowana i wróci, przynajmniej częściowo, do normalności.

Mimo tego, nie wszyscy na tym wydarzeniu się pojawią. Sony jest jedną z firm która poinformowała, że wycofuje się z uczestnictwa w imprezie i bez wątpienia będzie to rozczarowujące dla pewnych graczy. Powodów takiego działania nie podano, ale można podejrzewać, że na taki krok zdecydowano się z uwagi na bezpieczeństwo pracowników.

Po długiej ocenie Sony Interactive Entertainment postanowiło nie brać udziału w Brasil Game Show 2020 - czytamy w krótkim komunikacie, jaki pojawił się na twitterowym koncie PlayStation Brasil

Największe targi growe w Ameryce Południowej liczyły na to, że ranga imprezy urośnie. Szczególnie, że nadal nie poznaliśmy szczegółów na temat PlayStation 5 i kto wie, być może to właśnie tam Sony zdecydowałoby się na zaprezentowanie sprzętu w akcji?

Cóż, organizatorzy się przeliczyli. A rezygnacja Sony z udziału w imprezie może za sobą pociągnąć innych, którzy również z obawy o pandemię koronawirusa mogą zgłaszać chęć wycofania się z Brasil Game Show i ostatecznie imprezę spotka ten sam los, co wymienione wcześniej targi w USA i Europie.