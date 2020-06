GTA V grą na trzy generacje. Tytuł trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X

Rockstar Games

Grand Theft Auto V sprzedało się w ponad 130 milionach egzemplarzy i wiele wskazuje, że wynik ten zostanie znacznie poprawiony. Ujawniono bowiem, że gra, która zadebiutowała na PS3 i X360, a następnie doczekała się odświeżenia na PS4, Xboksa One i PC, trafi również na nadchodzącą generację sprzętów do gier.

Produkcję Rockstar Games w odświeżonym wydaniu zapowiedziano na prezentacji PS5, ale tytuł trafi również na konsolę Xbox Series X. Wydanie to ma doczekać się pewnych poprawek i ulepszeń, ale nie podano żadnych szczegółów na ten temat.

Co więcej, posiadacze gry na obecną generację konsoli Sony i opłacający abonament PS Plus co miesiąc do premiery gry na PS5 będą otrzymywać 1 milion dolarów wirtualnej kasy do wykorzystania w GTA Online.