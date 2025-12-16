Phantom Blade Zero na premierę tylko na dwóch platformach. Zwiastun zdradza szczegóły

S-GAME

Reklama

Phantom Blade Zero to utrzymane w mrocznym klimacie RPG akcji, nastawione na rozgrywkę jednoosobową, które zadebiutuje w przyszłym roku. Jak się okazuje, gra będzie dostępna wyłącznie na PC oraz PlayStation 5 — przynajmniej przez pewien czas.

Zwiastun zaprezentowany podczas The Game Awards 2025 ujawnił, że premiera Phantom Blade 0 odbędzie się 9 września 2026 roku. Na końcu trailera pojawia się informacja, iż gra nie zadebiutuje na konsolach innych niż PS5 przez co najmniej 12 miesięcy od premiery.

Taka praktyka nie jest niczym nowym. Podobne działania podejmują zarówno Sony, jak i Microsoft. W przypadku japońskiej firmy taki zabieg miał miejsce chociażby przy okazji Silent Hill 2 Remake, który po roku trafił również na Xbox Series X/S. Z kolei Microsoft przez 12 miesięcy utrzymywał na wyłączność Indiana Jones i Wielki Krąg, zanim tytuł ten ostatecznie zadebiutował także na PS5.