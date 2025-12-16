Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Phantom Blade Zero na premierę tylko na dwóch platformach. Zwiastun zdradza szczegóły

Ciekawie zapowiadające się Phantom Blade Zero w przyszłym roku pojawi się na dwóch platformach: PC i PS5. Posiadacze konsol Xbox Series X|S na ewentualny port będą musieli trochę poczekać.
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  gra na wyłączność 
Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero S-GAME
Reklama

Phantom Blade Zero to utrzymane w mrocznym klimacie RPG akcji, nastawione na rozgrywkę jednoosobową, które zadebiutuje w przyszłym roku. Jak się okazuje, gra będzie dostępna wyłącznie na PC oraz PlayStation 5 — przynajmniej przez pewien czas.

Zwiastun zaprezentowany podczas The Game Awards 2025 ujawnił, że premiera Phantom Blade 0 odbędzie się 9 września 2026 roku. Na końcu trailera pojawia się informacja, iż gra nie zadebiutuje na konsolach innych niż PS5 przez co najmniej 12 miesięcy od premiery.

Taka praktyka nie jest niczym nowym. Podobne działania podejmują zarówno Sony, jak i Microsoft. W przypadku japońskiej firmy taki zabieg miał miejsce chociażby przy okazji Silent Hill 2 Remake, który po roku trafił również na Xbox Series X/S. Z kolei Microsoft przez 12 miesięcy utrzymywał na wyłączność Indiana Jones i Wielki Krąg, zanim tytuł ten ostatecznie zadebiutował także na PS5.

Źródło: Psu.com

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  gra na wyłączność 
Phantom Blade Zero
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Phantom Blade Zero
-

Fani gier akcji powinni czekać na The Game Awards 2025. To tam poznamy datę premiery Phantom Blade Zero

Już niedługo poznamy kluczową informację na temat ciekawie zapowiadającego się Phantom Blade Zero...

Phantom Blade 0
-

Phantom Blade Zero w akcji. Ponad 20 minut czystej rozgrywki już w sieci

Prezentacja przedstawia najbardziej szczegółowy jak dotąd wgląd w serce projektu. W materi...

Phantom Blade Zero
-

Phantom Blade Zero nie tylko dla doświadczonych graczy. Gra zaoferuje kilka poziomów trudności

Informacje ujawnione przez Kinda Funny Games rzucają nowe światło na strukturę Phantom Blade Zero...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Titanic - katastrofa statku
-

Takiej parodii hitu wszech czasów jeszcze nie było. Katastrofa oczami... Céline Dion

2 Zegarek PlayStation Anicorn
-

Powstał zegarek na 30-lecie PlayStation. Gadżet tylko dla wybranych

3 67. Piękna i Bestia (1991) - Alan Menken
-

Disney zaskakuje. Chce nakręcić aktorski spin-off bajki z 1991 roku o złoczyńcy

4 Star Wars: Fate of the Old Republic
-

Ile będziemy czekać na Star Wars: Fate of the Old Republic? Fani mają obawy, reżyser uspokaja

5 Amazon Prime Video (logo)
-

Prime Video podrożało o 40%... ale tylko na chwilę. Pomyłka czy zapowiedź przyszłych zmian?

6 Control: Resonant
-

Jaką muzykę wykorzystano w zwiastunie Control: Resonant? To skomplikowane...

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e241

Moda na sukces

s02e01

Fallout

s08e09

FBI

s08e10

FBI

s28e17

The Voice

s42e339

Ridiculousness

s42e336

Ridiculousness

s42e337

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Krysten Ritter
Krysten Ritter

ur. 1981, kończy 44 lat

Anna Popplewell
Anna Popplewell

ur. 1988, kończy 37 lat

James Mangold
James Mangold

ur. 1963, kończy 62 lat

Miranda Otto
Miranda Otto

ur. 1967, kończy 58 lat

Shane Black
Shane Black

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

8

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV