Supergirl podbije TikToka. Takiej kampanii promocyjnej jeszcze nie było

The Hollywood Reporter zdradza szczegóły porozumienia zawartego pomiędzy Warner Bros. a TikTokiem. Supergirl stanie się królikiem doświadczalnym dla jednej z najpopularniejszych aplikacji na świecie. Jak będzie promowana?
Wiktor Stochmal
Tagi:  TikTok 
DCU Supergirl
Supergirl fot. DC Studios
DCU Jamesa Gunna zaczyna się rozkręcać. Po sukcesie Supermana zaprezentowano zwiastun Supergirl, która w kinach zadebiutuje w 2026 roku. Zapowiedź spotkała się z pozytywnym i hucznym odbiorem w mediach społecznościowych, osiągając wyniki lepsze nawet od Człowieka ze stali. Jak informuje The Hollywood Reporter, Warner Bros. zdecydowało się na rozpoczęcie nietypowej kampanii promocyjnej, której częścią stał się TikTok.

Pełny zwiastun Avengers: Doomsday zadebiutuje po 3 scenach. Są opisy i plan Marvela

W ramach nowej kampanii TikTok pozycjonował lepiej zwiastun Supergirl i wyświetlał go jako pierwszą treść na stronie głównej użytkowników w trzynastu krajach - m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Australii czy Hiszpanii. 

Zdaniem The Hollywood Reporter TikTok uznaje tę kampanię za swoją szansę w udowodnieniu możliwości promocyjnych największym studiom w Hollywood. Przy okazji przyszłych zapowiedzi mają zostać wprowadzone kolejne nowinki - Supergirl będzie mogła na przykład przeprowadzić interakcje z logiem TikToka, a także pojawi się specjalna podstrona "Spotlight Page", gdzie znajdą się wszystkie materiały związane z filmem stworzone przez użytkowników aplikacji.

Już Superman z 2025 roku skorzystał z popularności TikToka i wielu dużych twórców z tej platformy wzięło udział w promocji filmu Jamesa Gunna, promując go w popularnej aplikacji. Czas pokaże, czy ta strategia się opłaci, a TikTok stanie nowym narzędziem promocji wysokobudżetowych produkcji pokroju Dziewczyny ze stali.

Źródło: comicbookmovie.com

Tagi:  TikTok 
DCU Supergirl
Co o tym sądzisz?
