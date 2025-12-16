Supergirl podbije TikToka. Takiej kampanii promocyjnej jeszcze nie było

fot. DC Studios

DCU Jamesa Gunna zaczyna się rozkręcać. Po sukcesie Supermana zaprezentowano zwiastun Supergirl, która w kinach zadebiutuje w 2026 roku. Zapowiedź spotkała się z pozytywnym i hucznym odbiorem w mediach społecznościowych, osiągając wyniki lepsze nawet od Człowieka ze stali. Jak informuje The Hollywood Reporter, Warner Bros. zdecydowało się na rozpoczęcie nietypowej kampanii promocyjnej, której częścią stał się TikTok.

W ramach nowej kampanii TikTok pozycjonował lepiej zwiastun Supergirl i wyświetlał go jako pierwszą treść na stronie głównej użytkowników w trzynastu krajach - m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Australii czy Hiszpanii.

Zdaniem The Hollywood Reporter TikTok uznaje tę kampanię za swoją szansę w udowodnieniu możliwości promocyjnych największym studiom w Hollywood. Przy okazji przyszłych zapowiedzi mają zostać wprowadzone kolejne nowinki - Supergirl będzie mogła na przykład przeprowadzić interakcje z logiem TikToka, a także pojawi się specjalna podstrona "Spotlight Page", gdzie znajdą się wszystkie materiały związane z filmem stworzone przez użytkowników aplikacji.

Już Superman z 2025 roku skorzystał z popularności TikToka i wielu dużych twórców z tej platformy wzięło udział w promocji filmu Jamesa Gunna, promując go w popularnej aplikacji. Czas pokaże, czy ta strategia się opłaci, a TikTok stanie nowym narzędziem promocji wysokobudżetowych produkcji pokroju Dziewczyny ze stali.

