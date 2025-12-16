Reklama
Takiej parodii hitu wszech czasów jeszcze nie było. Katastrofa oczami... Céline Dion

Na Broadwayu zostanie wystawiona sztuka teatralna Titanique. To parodia legendarnego filmu Titanic w reżyserii Jamesa Camerona, która przedstawi losy ekranowych Rose i Jacka z perspektywy... Céline Dion​. Widzowie usłyszą również najpopularniejsze hity słynnej piosenkarki. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Jak raportuje Variety, wiosną przyszłego roku na Broadwayu zadebiutuje Titanique, niskobudżetowa parodia jednego z największych kinowych hitów wszech czasów, filmu Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. Ta pełna kampu i kiczu sztuka teatralna wykorzystuje muzykę Céline Dion do opowiedzenia ekranowych wydarzeń z perspektywy słynnej gwiazdy popu. 

W rolę piosenkarki wcieli się współtwórczyni spektaklu, Marla Mindelle. Sam Titanique stara się odpowiedzieć na pytanie, "co naprawdę przydarzyło się Jackowi i Rose tamtej pamiętnej nocy" przy pomocy najważniejszych przebojów Dion z "My Heart Will Go On”, „All By Myself” i „To Love You More” na czele.

Sztuka, która była wcześniej wystawiana na Off-Broadwayu, w recenzji New York Timesa została pochwalona jako "zwariowana" i "absurdalnie zabawna". Reżyser doszedł nawet do wniosku, że "aktorzy grają tak, jakby próbowali prześcignąć się nawzajem". 

Przedpremiery spektaklu odbędą się w nowojorskim teatrze St. James 26 marca. Titanique ma być z kolei wystawiany przez 16 tygodni, od 12 kwietnia (na 2 dni przed 113. rocznicą katastrofy statku) do 12 lipca 2026 roku. 

Źródło: Variety

