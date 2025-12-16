Reklama
Powstał zegarek na 30-lecie PlayStation. Gadżet tylko dla wybranych

PlayStation nawiązało współpracę z ANICORN, aby stworzyć limitowany, mechaniczny zegarek z okazji 30‑lecia marki.
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  ANICORN 
playstation zegarek
Zegarek PlayStation 30-lecie marki X.com
Projekt zegarka jest hołdem dla oryginalnej konsoli PlayStation z 1994 roku, która zrewolucjonizowała branżę gier wideo. Tarcza oraz pasek ozdobione są czterema kultowymi symbolami, a wskazówki nawiązują do przycisków Start i Select z charakterystycznego kontrolera.

Całość zaprojektowano z myślą o osobach, które wychowały się, naciskając przycisk zasilania na konsoli PlayStation i wiążą z marką silne emocje. Zegarek ma oddawać esencję nostalgii za klasycznymi grami, łącząc ją z wysokiej klasy wzornictwem zegarmistrzowskim.

Model będzie dostępny w przedsprzedaży od 18 grudnia, w cenie 780 dolarów. Zainteresowani powinni jednak nie zwlekać z podjęciem decyzji o zakupie, bo nakład jest mocno limitowany. Do sprzedaży na całym świecie trafi zaledwie 300 egzemplarzy. 

Źródło: X.com

Co o tym sądzisz?
