Gry wideo zawalczą o Nagrody Grammy. NARAS wprowadza nowe kategorie

fot. materiał prasowe

National Academy of Recording Arts and Sciences poinformowało, że od przyszłego roku, o Nagrody Grammy będą walczyć również gry wideo. Otrzymają one szansę rywalizacji w kategorii o nazwie Najlepsza ścieżka dźwiękowa gier wideo i innych mediów interaktywnych. Pierwsze statuetki w nowej kategorii zostaną przekazane na kolejnej edycji gali, która zaplanowana została na 31 stycznia 2023 roku.

Wprowadzenie nowej kategorii skomentował Brian Schmidt, prezes Game Audio Network Guild.

Jestem podekscytowany widząc, że Recording Academy doceniło muzykę z gier jako unikatową formę sztuki poprzez wprowadzenie nowej kategorii Najlepsza ścieżka dźwiękowa gier wideo i innych mediów interaktywnych. To świetna wiadomość zarówno dla kompozytorów pracujących nad grami, jak i miłośników muzyki.

Pozytywne zdanie na ten temat ma również Gordy Haab, kompozytor, który pracował między innymi nad muzyką w grach Star Wars: Battlefront i Star Wars Jedi: Upadły zakon.

Mocno wierzę w to, że muzyka komponowana na potrzeby gier jest tak ważna, jak każda inna. Zarówno pod względem kompozycji, wykonania, produkcji i wpływu na miliardy słuchaczy. Gry zmagają się z pewnym wyzwaniem, którego nie ma w przypadku filmów czy seriali. Muszą nie tylko emocjonalnie wzmacniać dane medium, ale też być całkowicie interaktywne. To sztuka tworzona tak, by ewoluowała w czasie rzeczywistym. I już za samo to powinna być ona oceniana na własnych zasadach i doceniana za swoją wielkość i wkład w sztukę tworzenia muzyki - powiedział Haab w rozmowie z serwisem Variety.

Oprócz tego, od przyszłego roku doczekamy się również czterech innych, nowych kategorii. Będą to: Najlepszy Występ w stylu Americana, Najlepszy album poetycki, Najlepszy występ w muzyce alternatywnej oraz Autor piosenek roku.

