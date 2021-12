Najbardziej oczekiwane filmy 2022 roku według IMDb. Superbohaterowie w mniejszości

fot. materiały prasowe

Najbardziej oczekiwane filmy 2022 roku według IMDb to oczywiście prawie same wielkie hollywoodzkie widowiska, na które czekają fani popkultury. Jest jedna niespodzianka w TOP 10, bo jest jeden tytuł, który nie jest blockbusterem lub częścią popularnej serii, a tytułem oryginalnym. Chodzi o Killers of the Flower Moon w reżyserii Martina Scorsese. Co ciekawe, filmy osadzony w 1920 roku jest kryminałem o budżecie 200 mln dolarów i kapitalną obsadą. Co więcej jest to jedyny film w zestawieniu, który jest produkowany dla platformy streamingowej, w tym przypadku Apple TV+, bo pozostałe to tytuły tylko kinowe.

Superbohaterowie reprezentują aż cztery tytuły w zestawieniu, w tym dwa są na podium. Ich obecność nie jest zaskoczeniem, bo Batman, Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa, The Flash oraz Thor: miłość i grom to naprawdę bardzo oczekiwane widowiska. Dziwić może jednak brak takich produkcji jak Black Adam, Avatar 2 czy Shazam! 2. Można to jednak wytłumaczyć prostym faktem, że oczekiwanie buduje się promocją, a zasadniczo te jeszcze nie rozpoczęły rzeczowej promocji.

Najbardziej oczekiwane filmy 2022 wg. IMDb