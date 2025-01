Kolejne plotki dotyczące obsady aktorskich Zaplątanych! Matka Gertruda inna, niż się spodziewaliśmy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od kiedy potwierdzono, że praca nad aktorską wersją Zaplątanych trwa, plotkom na temat obsady nie ma końca. Tym razem wskazano zupełnie nową kandydatkę do roli Matki Gertrudy, która nie była jeszcze rozważana wcześniej.

Zaplątani – nowe plotki o obsadzie

Według MyTimeToShineHello, aktualnie do roli Matki Gertrudy na celowniku Disneya znalazła się Demi Moore. To właśnie ona miałaby być rozważana po świetnym występie w horrorze Substancja. Wcześniej do tej roli spekulowano znaną z To zawsze Agatha Kathryn Hahn lub Jennifer Lopez.

Pojawił się także temat innego z głównych bohaterów, Flynna Ridera/Julka, który poruszył aktor Zachary Levi (Shazam!). Stwierdził, że sam raczej w tą rolę się nie wcieli i powinien być to młodszy aktor. Zapytany, kto w takim razie powinien nim być, odparł, że chętnie zobaczyłby, jak zagrałby ją Timothée Chalamet. Zażartował też, że wraz z Mandy Moore powinni wcielić się w rodziców Roszpunki i zrobić cameo w ramach hołdu dla filmu z 2010 roku, gdzie użyczali głosu głównym postaciom.

Na razie nie mamy żadnych oficjalnych informacji o datach rozpoczęcia zdjęć oraz premiery filmu.

Zaplątani – fabuła, gdzie oglądać

Po otrzymaniu mocy uzdrawiania z magicznego kwiatu, dziecko Księżniczka Roszpunka zostaje porwana z pałacu w środku nocy przez starą kobietę. Ona wie, że magiczne moce z kwiatka rosną obecnie w złotych włosach Roszpunki i aby być wiecznie młodą, musi zamknąć Roszpunkę w ukrytej wieży. Roszpunka jest teraz nastolatką, a jej włosy urosły do długości 70-metrów. Piękny księżniczka była w wieży całe swoje życie i jest bardzo ciekawa świata zewnętrznego. Pewnego dnia, bandyta Flynn Rajtar w trakcie ucieczki z łupem wdrapuje się do wieży i zostaje pojmany przez Roszpunkę. Złotowłosa dobija targu z uroczym złodziejem, który będzie jej swojakim przewodnikiem podczas podróży do miejsca, z którego wychodzą latające światła, co roku w jej urodziny. W zamian Roszpunka odda mu jego łup. Roszpunka właśnie rozpoczyna najbardziej ekscytującą i niesamowitą podróż swojego życia.

Zaplątani w wersji animowanej dostępni są do obejrzenia na Disney+.