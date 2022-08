Filmy, seriale i gry niszczone w ramach review bombing. Powody bywały absurdalne...

Marvel/Sony/HBO/CD Projekt Red

Review bombing to przybierające w ostatnich latach na sile zjawisko internetowe, polegające na masowym wystawianiu negatywnych ocen danemu tytułowi w agregatorze recenzenckim w typie Rotten Tomatoes, bazie filmowo-serialowej IMDb czy na przeróżnych serwisach sprzedażowych zawierających opinie klientów. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia zarówno przed, jak i po premierze produktu; ma ona na celu przede wszystkim obniżenie średniej ocen, a co za tym idzie - zdyskredytowanie tytułu w oczach innych potencjalnych odbiorców.

Filmy, seriale i gry, które padły ofiarą review bombingu, można wymieniać naprawdę długo. Chcemy Wam jednak dzisiaj przedstawić najbardziej symptomatyczne przykłady tego zjawiska i zarazem skupić się na powodach, dla których w ogóle w konkretnych przypadkach zaistniało - niekiedy bywają one iście absurdalne. W sieci od długiego czasu trwa szeroko zakrojona dyskusja nad etycznością ataków na dany tytuł za pomocą wystawiania mu negatywnych ocen; wiele wskazuje w dodatku na to, że nadchodzący serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy również czeka podobny los.

The Boys, Watchmen, Cyberpunk 2077, Kapitan Marvel, Moon Knight - lista ofiar review bombingu nieustannie się wydłuża. Dajcie nam w komentarzach znać, jaki jest Wasz stosunek do tego zjawiska.

Filmy, seriale i gry, które padły ofiarą review bombingu

Eternals (2021) – w serwisie IMDb w przeciągu kilku dni po premierze pojawiło się mnóstwo negatywnych recenzji filmu (później portal systematycznie je usuwał). Obraz był krytykowany m.in. jako sztandarowy przykład kultury „woke”, za rzekomą „polityczną poprawność”, ekspozycję wątku LGBTQ+ i odejście od materiału źródłowego.