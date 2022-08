Jaka jest najdroższa zabawka na świecie? Po zobaczeniu tych kwot spadną wam kapcie

materiały prasowe/zrzut ekranu

Chyba każdy z nas miał zawsze ochotę posiadać zabawki lub figurki związane z ich ulubionymi filmowymi produkcjami, ale nie tylko. Często reklamy działały na naszą dziecięcą wyobraźnię i chcieliśmy być w posiadaniu tego, co akurat wywołało świetliki w naszych oczach. Z kieszonkowego nie zawsze jednak starczyło, więc potem ewentualnie w dorosłym życiu odbijamy sobie te pragnienia kupując już za własne pieniądze zabawki związane z popkulturą, ale nie tylko.

To na małą skalę, bo ta potrafi być też znacznie większa. Liczne kolekcjonerskie figurki chodziły po aukcjach za ogromne miliony dolarów, a my postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu te najdroższe w historii. Pierwsze miejsce może być zaskakujące, ale nie zabraknie w rankingu właśnie tych produktów inspirowanych popularnymi franczyzami. Prócz tego oczywiście musi znaleźć się Lalka Barbie, a nawet poniżej dowiecie się, za ile sprzedano złote Monopoly. Nie ma zatem żadnych ograniczeń, mogą to być zabawki w szerokim ujęciu, byle ktoś chciał za nie solidnie zapłacić.

Najdroższe zabawki w historii

Transformers Autobot Air Guardian Jetfire, 1985 (cena: 25 tysięcy dolarów) - zabawki z tej serii do dziś chodza na eBayu za zawrotne ceny, a powyższy model jest szczególnie istotny. Powstał w ramach kampanii z marką Pepsi, stworzono niewielką liczbę egzemplarzy i sprzedana została w 2021 roku na aukcji za 25 tysięcy dolarów.