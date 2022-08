Kolejne 365 dni. Finałowy zwiastun produkcji Netflixa

foto. Netflix

Do sieci trafił finałowy zwiastun filmu Kolejne 365 dni, czyli 3. części ekranizacji książki autorstwa Blanki Lipińskiej. Jak można było się domyślić Laura (Anna Maria Sieklucka) przeżyła (po raz kolejny) zamach na swoje życie. Z materiału video mającego promować kolejną odsłonę globalnego hitu Netflixa dowiadujemy się, że jej serce jest rozdarte. Kobieta nie wie czy ma zostać u boku swojego męża Massimo (Michele Morrone) czy uciec do napotkanego w poprzedniej części Nacho (Simone Susinna).

Za reżyserię podobnie jak w pierwszych dwóch częściach odpowiadają Barbara Białowąs i Tomasz Mandes. Scenariusz napisali Mojca Tirs, Blanka Lipińska i Tomasz Mandes. W głównych rolach powrócą Michele Morrone i Anna Maria Sieklucka. W obsadzie zobaczymy także Nataszę Urbańską, Magdaleny Lamparskiej, Otara Saralidze, Natalię Siwiec i Simone Susinna.

Przypomnijmy, że 365 dni był fenomenem, stając się najpopularniejszym filmem 20220 roku w Netflixie w skali globalnej. Do tego film zebrał sporo nominacji do Złotych Malin, czy wyróżnień dla najgorszych z najgorszych. Był to pierwszy polski film, który dostąpił tego "zaszczytu" i zgarnął jedną nagrodę.

Kolejne 365 dni

Kolejne 365 dni - premiera w Netflixie odbędzie się 19 sierpnia 2022 roku.