Najdroższe edycje kolekcjonerskie gier w historii. Samochody, schrony i zestaw za milion dolarów

fot. materiały prasowe

Edycje kolekcjonerskie gier to zestawy, w których skład wchodzą różnego rodzaju gadżety: od steelbooków, poprzez ścieżki dźwiękowe, a na figurkach i innych, często bardzo nietypowych dodatkach kończąc. Zdarza się, że ich nakład jest mocno limitowany, a przez to są one nie lada gratkom dla fanów wirtualnej rozrywki. W takich sytuacjach ich ceny, wysokie już w momencie debiutu, potrafią znacznie urosnąć po upływie miesięcy czy nawet lat. My jednak postanowiliśmy skupić się na cenach premierowych i zebraliśmy dla Was najdroższe kolekcjonerki w historii.

Najdroższe edycje kolekcjonerskie gier

W poniższej galerii możecie znaleźć wydania, za które trzeba było zapłacić od kilkuset do nawet miliona dolarów, a ich zawartość często była... dość zaskakująca. Zobaczcie, co się w nich znalazło i czy Waszym zdaniem ich cena była usprawiedliwiona.

Titanfall 2 Vanguard SRS Edition - 250$ (około 1015 zł). W skład tego wydania wchodził kask pilota.