Najładniejsza gra samurajska może być jeszcze ładniejsza!

W przeciwieństwie do AMD, które udostępniło swoją technologię FidelityFX Super Resolution 3 jako open source, Nvidia nadal ogranicza korzystanie z funkcji DLSS Frame Generation do najnowszych kart graficznych z serii RTX 4000. Niektóre gry można jednak zmodyfikować, aby umożliwić jednoczesne korzystanie z funkcji skalowania obrazu Nvidia Deep Learning Super Sampling i generowania klatek AMD FSR 3.

Możliwość połączenia mocy konkurencyjnych technologii jest też dostępna w Ghost of Tsushima Director’s Cut, co pozwala na osiągnięcie naprawdę niesamowitej liczby klatek na sekundę w wysokich rozdzielczościach.

Bloo, użytkownik Twittera, stwierdził, że w Ghost of Tsushima był w stanie uzyskać około 170 klatek na sekundę w 4K przy ustawieniach graficznych na maksimum na RTX 3090, wykorzystując obie te funkcje w połączeniu ze sobą. Gdy włączysz tę kombinację, Ghost of Tsushima, która już jest prześliczną grą, staje się jeszcze piękniejsza i płynniejsza.

https://x.com/BlooHook/status/1791131991447879858

W marcu AMD ogłosiło aktualizację do FSR 3.1, która obejmowała ulepszenia jakości skalowania. Firma określiła je jako zwiększoną stabilność czasową, zarówno gdy obiekt był w spoczynku, jak i gdy się poruszał, z mniejszym migotaniem, migotaniem i zawirowaniami wokół poruszających się obiektów. Obiecano również, że zmniejszy się efekt zjawy i poprawi się zachowanie szczegółów.

Dodatkową informacją przedstawioną było to, że FSR 3.1 oddzieli tworzenie klatek od skalowania obrazu. Umożliwi to współpracę z innymi rozwiązaniami skalującymi, takimi jak DLSS i XeSS. Jest to krok szczególnie korzystny dla użytkowników kart graficznych nienależących do serii RTX 4000. Istnieją gry, w których jakość obrazu oferowana przez DLSS i/lub XeSS jest wyższa od tej zapewnianej przez FSR 3. Niemniej generowanie klatek

Wygląda na to, że wymóg posiadania konta PlayStation Network, który wzbudził wiele kontrowersji, gdy wprowadzono go w Helldivers 2 (a następnie z niego zrezygnowano) tym razem nie stanowi aż takiego problemu i obecnie aż 85 procent recenzji Ghost of Tsushima: Diector’s Cut na Steam jest pozytywnych. Jest to zapewne związane z faktem, że założenie konta PSN nadal jest konieczne, żeby grać w multiplayerowy tryb Legends. My też już w Director’s Cut graliśmy i uaktualniliśmy naszą recenzję wersji na konsole PlayStation.