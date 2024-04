Trofea z PlayStation zdobędziecie także na PC. Ghost of Tsushima pierwszą grą, która to umożliwi

fot. SIE

Trofea to wirtualne "pucharki", które gracze mogą zdobywać za określone postępy lub wyzwania w grach. Do tej pory były one obecne wyłącznie w produkcjach dostępnych na konsolach PlayStation, ale już wkrótce system zostanie rozszerzony także o pecety - przynajmniej w pewnym stopniu.

Na łamach PS Blog, we wpisie opublikowanym przez Juliana Huijbregtsa z Nixxes Software, oicjalnie ujawniono, że w porcie Ghost of Tsushima na PC pojawi się specjalna nakładka, która umożliwi graczom zalogowanie się na swoje konto PlayStation Network. W ten sposób uzyskają oni nie tylko dostęp do swojej listy znajomych z urządzeń Sony, ale też rozgrywki platformowej (w kooperacyjnym trybie Legends) oraz właśnie trofeów. Lista tych ostatnich ma być dzielona z tą obecną już na PS4 i PS5. Na ten moment nie wiadomo czy w przyszłości podobne opcje trafią do innych pecetowych portów z PlayStation.

fot. SIE

Japońska firma coraz chętniej eksperymentuje na polu pecetów. Na tę platformę trafiły już między innymi takie produkcje, jak God of War, Helldivers 2 czy Horizon Forbidden West, a w lutym tego roku wspomniano o testach PSVR2 na PC - jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wsparcia gogli wirtualnej rzeczywistości poza ekosystemem Sony doczekamy się jeszcze w tym roku.