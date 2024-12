Gladiator 3 - wiemy już, gdzie i kiedy zaczną się zdjęcia? Ridley Scott nie ogląda się na nic

materiały prasowe

Gladiator 2 spotkał się z umiarkowanym przyjęciem wśród krytyków i widzów, a jego wyniki finansowe - jak do tej pory 371 mln USD w skali globalnej przy szacowanym na ok. 250 mln USD budżecie - są dalekie od tych, które moglibyśmy uznać za dostateczne. W żaden sposób nie zmienia to faktu, że Ridley Scott, nie oglądając się na nikogo i na nic, zamierza stworzyć produkcję Gladiator 3.

Jak donosi teraz witryna Production Weekly, systematycznie raportująca o etapie rozwoju prac nad poszczególnymi filmami (zaznaczmy, że nie jest to oficjalne źródło informacji w tej materii), trzecia odsłona cyklu osadzonego w świecie starożytnego Rzymu właśnie zmieniła swój status z enigmatycznej "fazy aktywnego rozwoju" na znacznie konkretniejszy okres wejścia na plan. I tak zdjęcia do Gladiatora 3 mają rozpocząć się w 2026 roku; będą one powstawać na Malcie i w Maroku.

Scott już wcześniej dawał do zrozumienia, że pisze scenariusz do kolejnej części, w której na pewno pojawi się portretujący Lucjusza Werusa Paul Mescal. Kilka dni temu reżyser bagatelizował nawet relatywnie słabe wyniki finansowe drugiej odsłony, bez ogródek stwierdzając, że Gladiator 3 "na pewno powstanie".

Taki obrót spraw najprawdopodobniej oznacza, że inny z projektów twórcy, film biograficzny o zespole Bee Gees, został odłożony na półkę.

