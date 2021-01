Najlepiej zarabiające gry free to play 2020 roku. Pokemon Go na szczycie mimo pandemii

Niantic

Mogło wydawać się, że pandemia koronawirusa bardzo mocno wpłynie na popularność produkcji, których rozgrywka sprowadza się do spacerowania po okolicy, takich jak Pokemon Go. Twórcy tej gry szybko jednak zareagowali i dostosowali gameplay do nowej rzeczywistości. Krok ten okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę i pozwolił firmie Niantic Labs na zarobienie niemal 2 miliardów dolarów w tak trudnym czasie.

Wiemy o tym, dzięki raportowi opublikowanemu przez firmę SuperData, która przyjrzała się produkcjom free to play w 2020 roku i wybrała te, które zarabiały najwięcej. W zestawieniu wyraźnie widać dominację chińskiego koncernu Tencent, bo mamy tu aż trzy produkcje należące do tej właśnie firmy. Co ciekawe, na liście zabrakło popularnego Fortnite, które w minionych 12 miesiącach zarobiło "zaledwie" miliard dolarów.

