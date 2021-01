Tomb Raider - tak mógł wyglądać remake pierwszej części. Zobacz gameplay z wersji alfa

Square Enix

Tomb Raider to jedna z najpopularniejszych serii na świecie. Na przestrzeni lat doczekał się ona wielu odsłon i spin-offów. W roku 2007 doczekaliśmy się też rebootu pierwszej odsłony z podtytułem Anniversary. Okazuje się jednak, że nie było to pierwsze podejście do odświeżenia debiutanckich przygód słynnej pani archeolog.

Na początku stycznia w sieci pojawił się pochodzący z 2006 roku gameplay z Tomb Raider 10th Anniversary Edition, remake'u tworzonego z myślą o PSP, za którego produkcję odpowiadało studio Core Design. Projekt ostatecznie nigdy nie ujrzał światła dziennego i dopiero teraz, po 15 latach, mamy okazję zobaczyć, jak mogło to wyglądać. Jak zauważają internauci, 10th Anniversary Edition bardzo wiernie przenosiło rozgrywkę z pierwowzoru, jednocześnie oferując ulepszoną oprawę graficzną.

Co ciekawe, deweloperzy z Core Design mieli później wykorzystać materiały z tego projektu i chcieli stworzyć grę z Indianą Jonesem. Niestety, również i tego nie udało się doprowadzić do końca, a w 2010 roku poinformowano o zamknięciu studia.