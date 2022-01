Najlepsze filmy akcji 2021 roku wg Rotten Tomatoes. Nowy Matrix na zaskakującej pozycji

fot. materiały prasowe

Podsumowanie filmów akcji 2021 roku według serwisu Rotten Tomatoes wygląda co najmniej ciekawie. Na szczycie obok takich komiksowych gigantów jak Spider-Man: Bez drogi do domu znalazło się kino azjatyckie i choćby Raging Fire. Niemałym zaskoczeniem jest też pozycja takich hitów jak Matrix Zmartwychwstania, który okazał się filmem bardzo polaryzującym, dzieląc zarówno fanów jak i krytyków. Poza premierami kinowymi nie zabrakło też serwisów VOD, gdzie prym wiedzie oczywiście Netflix, jednak chyba nikogo to nie dziwi skoro filmy dla nich zaczął kręcić choćby Zack Snyder.

Przy wyborze pozycji do tej portal Rotten Tomatoes kierował się swoim tak zwanym "miernikiem świeżości" czyli procentową skalą ocen. Aby produkcja trafiająca do tego zestawienia dodatkowo otrzymała znak jakości, musiała zebrać przynajmniej 75% od minimum 20 krytyków, z czego 5 zaliczających się do zaufanych mediów. Nie brane były w ogóle pod uwagę oceny użytkowników, co w teorii zapobiega bombardowaniu recenzji niezasłużenie niskimi notami.

Najlepsze filmy akcji 2021 roku - ranking

27. Way Down - 60%

