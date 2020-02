Najlepsze filmy science fiction w historii wg Rotten Tomatoes. Ostatni Jedi w czołówce...

W ostatnich dniach prezentowaliśmy Wam już zestawienia obejmujące najpierw najlepsze seriale, później zaś najlepsze filmy superbohaterskie wszech czasów według Rotten Tomatoes. Wzrastająca wśród naszych Użytkowników popularność obu rankingów podpowiada nam, by raz jeszcze przedstawić podobną tematycznie listę. Tym razem przyszła więc pora na najlepsze filmy science fiction w historii. Z prezentowanych do tej pory zestawień to może wydać się Wam najbardziej kontrowersyjne; dość powiedzieć, że produkcja Gwiezdne wojny: ostatni Jedi uplasowała się bardzo wysoko...

Sporządzający ranking dziennikarze pod uwagę brali jedynie te filmy, które w serwisie doczekały się przynajmniej 40 recenzji. O ich kolejności decydowała specjalna formuła, która uwzględnia zarówno liczbę opinii, jak i rok powstania produkcji czy procentowy wskaźnik dla innych dzieł wypuszczanych do kin w podobnym czasie - to ta sama formuła, którą wykorzystano przy przedstawianiu najlepszych filmów superbohaterskich w historii.

Już pierwsza część rankingu powinna zrodzić szereg dyskusji - relatywnie nisko znalazły się bowiem takie obrazy jak Interstellar, Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi czy Coś; w dodatku wszystkie one zostały wyprzedzone przez produkcję... Han Solo: Gwiezdne wojny – historie.

Najlepsze filmy science fiction w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 100. do 61.:

100. Wideodrom (1983)

Na miejscach od 60. do 31. również nie brakuje zaskoczeń. Mechaniczna pomarańcza i Incepcja przegrały bowiem z filmem Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia. Na tym jednak nie koniec.

Najlepsze filmy science fiction w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 60. do 31.:

60. Planeta Małp (1968)

W pierwszej 30-tce zaskoczenia przybierają jeszcze na sile. Poza wysokim miejscem Ostatniego Jedi warto odnotować choćby relatywnie dalekie miejsce filmu 2001: Odyseja kosmiczna.

Najlepsze filmy science fiction w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 30. do 1.

30. Solaris (1979)