Najlepsze seriale superbohaterskie w historii wg Rotten Tomatoes. Rozboli Was głowa...

Nie ulega wątpliwości, że przełom 2019 i 2020 roku to w świecie kina i telewizji okres nieustannych podsumowań - wybieramy więc najlepsze czy najpopularniejsze produkcje zeszłego roku, dodając do tego zestawienia obejmujące całą dekadę tudzież XXI wiek. W ten trend wpisuje się lista przygotowana przez portal Rotten Tomatoes, który postanowił wskazać najlepsze seriale superbohaterskie w historii.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że tym razem dziennikarze serwisu nie kierowali się wyłącznie wskaźnikiem procentowym pozytywnych recenzji od krytyków. Owszem, miał on istotne znaczenie w wyborach, jednak autorzy zestawienia odwoływali się również do częstotliwości pojawiania się w listach typu "best of" czy do czegoś, co sami tajemniczo określili "kultowym statusem".

Na 100 seriali tylko 22 nie mają swojego źródła w komiksach DC, Marvela i innych wydawnictw. Nie brakuje tu także zaskoczeń, jednak do nich jeszcze przejdziemy (warto zaznaczyć, że na listę nie trafiły produkcje z 2019 roku).

Najlepsze seriale superbohaterskie w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 100. do 61.

100. Wielka szóstka (2017)

Na miejscach od 60. do 31. uplasowały się z kolei seriale, które zdaniem naszej redakcji powinny znaleźć się zdecydowanie wyżej - chodzi tu o takie produkcje jak The Spectacular Spider-Man czy Marvel’s The Punisher.

Najlepsze seriale superbohaterskie w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 60. do 31.

60. Legion of Super-Heroes (2006)

Wracając do zaskoczeń - widać je najlepiej na czołowych pozycjach w zestawieniu. Naprawdę wysoko uplasowały się tu bowiem produkcje wchodzące w skład Arrowverse, co wielu z odbiorców listy może wprawić w osłupienie. Dość powiedzieć, że w pierwszej 10-tce odnajdziemy aż 3 produkcje stacji The CW...

Najlepsze seriale superbohaterskie w historii wg Rotten Tomatoes - miejsca od 30. do 1.