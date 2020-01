Najlepsze gry dekady według użytkowników Metacritic. Wiedźmin 3 na podium

Serwis Metacritic przygotował zestawienie, w którym znalazły się najlepsze gry dekady. Tym razem jednak za kryterium wyboru nie posłużyła średnia ocen z mediów, ale opinie użytkowników. Dzięki temu otrzymaliśmy listę, z której wynika, jakie tytuły najbardziej przypadły do gustu graczom w ostatnich latach.

Raczej nie ma tutaj większych zaskoczeń i znalazły się na niej przede wszystkim najgłośniejsze produkcje ostatnich lat. Cieszy natomiast wysoka pozycja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, czyli polskiej produkcji od studia CD Projekt RED. Tytuł ten zadebiutował w 2015 roku, a teraz przeżywa drugą młodość i bije rekordy popularności na Steam.

Najlepsze gry dekady według użytkowników Metacritic - galeria

10. Dark Souls

Z zestawienia wynika też jeszcze jedna interesująca rzecz. Najlepiej oceniane przez graczy produkcje cieszą się ich zainteresowaniem na długo po premierze. Znajdujące się na liście Grand Theft Auto V, The Elder Scrolls V: Skyrim czy Dark Souls mają już kilka lat na karku, ale w dalszym ciągu są popularne w mediach społecznościowych, na YouTube i Twitchu, a także otrzymują kolejne fanowskie modyfikacje.

Co przyniesie przyszłość i jak będzie wyglądać kolejna dekada w branży gier? Wiele wskazuje na to, że będzie to czas naprawdę ciekawy do graczy. Pod koniec tego roku zadebiutuje kolejna generacja konsol, można więc spodziewać się rozwoju technologii i jeszcze bardziej ambitnych i rozbudowanych produkcji.