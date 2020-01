Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - data premiery wyciekła do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition to odświeżona wersja gry, która oryginalnie zadebiutowała w 2012 roku na Wii, a pięć lat później pojawiła się też na mobilnym 3DS i uznawana jest za jedno z najlepszych jRPG na konsolach Nintendo. Na ten rok planowana jest "definitywna" edycja tej produkcji, która zaoferuje kompletną zawartość w najlepszej jak dotąd oprawie graficznej. Jak na razie nie otrzymaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat tego tytułu i również jego dokładna data premiery owiana jest tajemnicą, ale już wkrótce może ulec to zmianie.

Duński sklep Cool Shop opublikował na swojej stronie wpis, z którego wynikało, że Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ma trafić na rynek 29 maja 2020 roku. Oczywiście, do informacji tej warto podchodzić z dystansem do czasu oficjalnego potwierdzenia ze strony twórców lub wydawcy, ale brzmi to całkiem prawdopodobnie i nie wygląda na typowy placeholder.

Nintendo jak na razie nie ujawniło dokładnych planów na pierwsza połowę tego roku, a fani czekają na kolejną prezentację z cyklu Nintendo Direct. W ubiegłych latach ta odbywała się w styczniu i przedstawiano tam gry, które zadebiutują w najbliższych miesiącach. Niewykluczone, że wkrótce doczekamy się kolejnej tego typu transmisji i to właśnie tam dowiemy się więcej na temat Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.