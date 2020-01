Pokemon GO - rekordowy rok 2019. Gra zarobiła niemal miliard dolarów

Pokemon Go bije kolejne rekordy. Ta mobilna produkcja zadebiutowała w 2016 roku, ale w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Ci zaś chętnie sięgają do portfeli i wydają pieniądze na mikrotransakcje. Poinformowano, że w 2019 roku dzieło studia Niantic osiągnęło rekordowe przychody w wysokości 894 milionów dolarów. Dla porównania, wcześniejszy rekord wynosił "zaledwie" 832 miliony i było to w roku 2016, a więc tuż po premierze.

Skąd taki wynik teraz, 3 lata po debiucie? Z pewnością wpływ na to miał dalszy rozwój gry, która cały czas rozwijana jest o nowe elementy i regularnie otrzymuje tymczasowe wydarzenia, które zachęcają do powrotu. Z czasem doczekała się ona też funkcji, o które gracze prosili od dłuższego czasu, w tym między innymi możliwość wymieniania się Pokemonami z innymi graczami. Możemy być również pewni, że takie zarobki sprawią, że twórcy nie porzucą swojego dzieła i w dalszym ciągu będą nad nim pracować, ulepszać i wzbogacać o nową zawartość.

Zobaczcie też wykres, który porównuje zarobki w kolejnych latach po premierze.

fot. SensorTower

Pokemon GO dostępne jest na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. To produkcja AR, w której gracze szukają tytułowych stworków w swojej okolicy.